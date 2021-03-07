ضبط 85 كيلوغراماً من الحشيش المخدر المعدة للتهريب إلى الأردن

ضبطت الجهات المختصة، الأحد، 85 كيلوغراماً من الحشيش المخدر المعدة للتهريب إلى الأردن عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا وريف دمشق.



وبين مصدر في الجهات المختصة، بحسب “سانا” أنه “من خلال المتابعة الدقيقة تم توقيف سيارة بيك آب عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا وريف دمشق وبتفتيشها عثر على 593 قرص حشيش مخدراً وزنها 85 كغ كانت موضوعة في مخبأ سري بالسيارة”.



وأضاف المصدر إلى أنه “تبين بالتحقيق الأولي مع السائق أن السيارة قادمة من دمشق باتجاه الحدود لتهريبها إلى الأردن”.



يذكر أن محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية تتكرر منذ عام 2020، فيما أعلن الجيش الأردني، خلال العام الحالي، عن ضبط أكثر من 3 محاولات تسلل لأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من سوريا إلى الأردن.