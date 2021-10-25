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ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون قادمة من لبنان

ضبطت الجهات المختصة أكثر من 4 ملايين حبة "كبتاغون مخدرة" أثناء تهريبها من لبنان إلى محافظة حمص وسط سوريا.

وقد تم ضبط أكثر من 4 ملايين حبة "كبتاغون مخدرة" بوزن نحو 650 كغ، كانت مخبأة ضمن سيارة نوع "بيك آب جيمس" على أوتوستراد (دمشق - حمص)، باتجاه محافظة حمص. 

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أنه «من خلال متابعة ومروجي ومهربي المواد المخدرة، وبعد توفر معلومات دقيقة حول الشحنة ومساراتها المحتملة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتكلل العملية بنجاح إحدى الدوريات في مصادرة سيارة نوع "بيك آب جيمس" محملة بكمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون المخدر" على أوتوستراد (دمشق - حمص)». 

المصدر أشار أيضاً بحسب "سبوتنيك" إلى أن «التحقيقات الأولية أكدت أن الكمية المصادرة تم تهربيها من الأراضي اللبنانية، لبنان باتجاه محافظة حمص بهدف ترويجها وبيعها في المدينة». 

وكانت الجهات المختصة قد ضبطت في مدينة حمص يوم 28 آب، من العام الجاري، كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" و"الحشيش المخدر" أثناء محاولة تهريبها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، عبر الطرق الجبلية الوعرة شرقي المحافظة.