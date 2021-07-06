صيانة العنفة الغازية الثالثة في محطة توليد الكهرباء جندر بحمص

قال المهندس زكريا عامر مدير الشركة العامة لتوليد كهرباء جندر بحمص ” أن كوادر الشركة وبخبرات وطنية بدأت أعمال صيانة وتأهيل العنفة الغازية الثالثة والتي تبلغ استطاعتها مع المرجل 140 ميغا واط “.



وأوضح عامر ” أن العنفة هي واحدة من ست عنفات غازية وثلاث بخارية تبلغ استطاعتها الإجمالية ألف ميغا واط تقريبا، و تتم عمليات الصيانة وفق برنامج مخطط له كل أربع سنوات”.



وأردف” أن عمل كل عنفة من العنفات مستقل بذاته، ويتوقع الإنتهاء من عمليات التأهيل والصيانة خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من العنفة في الشبكة الكهربائية لتوزيعها حسب رؤية الوزارة”ّ.



يشار إلى أن كوادر الشركة العامة لتوليد الكهرباء في جندر نجحت العام الماضي ولأول مرة في سوريا في إجراء أعمال الصيانة الكاملة للعنفة الغازية الأولى في الشركة واستبدال محور مولد العنفة وإعادة إقلاعها.



يذكر أن المحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في جندر تأسست عام1994،وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع الشركة على بعد 30 كم جنوب مدينة حمص و130 كم شمال دمشق ، وتعد إحدى المحطات المسؤولة عن تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية.



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