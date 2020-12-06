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صحيفة: اجتماع في البحرين سيناقش الأزمة الخليجية

قالت صحيفة الرأي الكويتية إنّ المصالحة الخليجية سيتم مناقشتها خلال اجتماع خليجي، سيعقد في مملكة البحرين خلال الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخلافات والشروط التي تمّ الحديث عنها خلال سنوات الأزمة، سيتم نقاشها عبر لجان خليجية خاصة من الدول المعنية، للتوصل إلى حلول تضمن عدم تجدد الخلاف.

وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت عن بوادر اتفاق مبدئي بين السعودية وقطر، يشمل على فتح الحدود البرية والجوية، دون أن يشمل بقية الأطراف المقاطعة لقطر مثل الإمارات.

وكان جاريد كوشنير نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب، قد زار كل من قطر والسعودية، لتحقيق "تسوية" للأزمة المستمرة بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى.