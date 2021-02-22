سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي واستخدامه على أراضيها

أعلنت سوريا عن تسجيل لقاح واستعماله على أراضيها، بحسب ما أكده بيان نقله وسائل إعلام روسية عن السفارة السورية في موسكو.



وجاء في البيان أن “الجمهورية العربية السورية أنهت جميع إجراءات التسجيل للقاح سبوتنيك V الروسي ضد الإصابة بفيروس كورونا وسمحت باستخدامه على أراضيها” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.



وقال السفير السوري في موسكو: “إن روسيا ستزود سوريا بلقاح سبوتنيكV مجاناً على شكل مساعدات طبية”.



وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V”من قبل وزارة الصحة الروسية في آب الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.



وفي 25 كانون الثاني الفائت، أعلنت سوريا عن موافقتها للانضمام إلى اتفاقية كوفاكس، عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.



يشار إلى أن روسيا من أوائل الدول التي أعلنت عن لإنتاجها للقاح ضد فيروس كورونا، في حين أنه لم يتم الحديث رسمياً عن استخدامه على الأراضي السورية إلا بعد شهور عديدة من إنتاجه وتصديره لعدة دول.



وأعلنت الصين قبل أيام أنها قررت تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح كمساعدة للحكومة السورية.