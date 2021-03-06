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سقوط فتاة من فوق جسر جرمانا بسبب اختلال توازنها

كشف مصدر في شرطة جرمانا بريف دمشق  أنه “ورد إخبار إلى مركز شرطة جرمانا بقيام فتاة بالانتحار من على جسر جرمانا والتحقيقات بينت أن وقوعها بسبب اختلال توازنها وليس لديها اي نية في الانتحار”.

وبين المصدر أنه “وبحضور الهلال الأحمر وعناصر الشرطة تم إسعافها إلى أحد المشافي وهي من مواليد 1998 وبعد أخذ افادتها من قبل شرطة جرمانا تبين أنه لا وجود لحالة انتحار”.

وتابع المصدر “إنما الفتاة خرجت من منزلها صباحاً وأثناء سيرها على جسر المشاة اختل توازنها بسبب تناولها علبة مشروب روحي وسقطت وليس لديها أي نية في الانتحار، وتم تخريج الفتاة إلى منزلها وهي بصحة جيدة”.

بدوره الطبيب الشرعي في جرمانا الدكتور أسامة أبو الخير قال إنه تم الكشف على الفتاة وهي من مواليد 1998 بعد أن وصلت إلى المشفى وتبين أنها تعرضت إلى كسر في عظام الأنف وكسر في الجدار الأنثي للحجاج الأيسر و وثي في عنق قدم وهي الآن بحالة صحية جيدة وخرجت إلى منزلها.

يشار إلى أن مدينة دمشق شهدت حادثة انتحار لشاب يبلغ من العمر 18 عام يوم الأربعاء.

 


 
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