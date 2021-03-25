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سفير سوريا لدى موسكو: دمشق ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" في أبريل المقبل

أعلن سفير سوريا لدى موسكو، رياض حداد، أن سوريا ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.


وأكد حداد في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن سوريا قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك v"، مشيرا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة  تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل.

كما أشار حداد إلى أن سوريا تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأنهت سوريا في فبراير الماضي، جميع إجراءات تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وسمحت باعتماده في حملات تطعيم السكان.

 



المصدر: تاس