سرقة محولتي كهرباء في المزة الشرقية بدمشق

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق المهندس هيثم الميلع عن حدوث حالة سرقة لمحولتي كهرباء “630 ك ف ا” في منطقة المزة الشرقية ليل الجمعة السبت.



وقال الميلع “تمت سرقة أمراس الارتباط للمحولتين، إضافة إلى بارات النحاس مقطع 500، وبارات النحاس للوحتين”.



وبين الميلع أنه” تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم تنظيم ضبط شرطة، مشيراً إلى أن توقيت السرقة ليلاً مابعد الساعة 12، حيث استيقظ السكان ولم يكن هناك كهرباء”.



وأكد مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق أن “الورشات باشرت على الفور أعمال إرجاع المحولتين للخدمة.



يشار إلى أن ظاهرة سرقة المحولات والأكبال الكهربائية تنتشر عملية هذه الفترة حيث بين مدير الإنارة في محافظة دمشق زياد سعدة في تصريح سابق لتلفزيون الخبر أن “الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في منطقة مشروع دمر يقومون بسرقة الأكبال الكهربائية”، مشيراً إلى أنه “تم القاء القبض على الأشخاص الثلاثة خلال مدة شهر”.



وحينها قال سعدة إنه حدثت سرقة ثلاثة مراكز تحويل في منطقة المتحلق الجنوبي، وفي دوار البيطرة أيضا تعرض مركز التحويل الى السرقة.



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