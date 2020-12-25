رجل يطعن فتاة حتى الموت لأنها رفضت الزواج به..ويلقي جثتها ببئر مهجور

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على مجرم وزوجته بتهمة قتل وقعت قبل عامين وراحت ضحيتها المغدورة (ح . ح ) والتي ادعى والدها حينها بتغيب ابنته عن المنزل وعدم العثور عليها.



ونتيجة المتابعة المستمرة وجمع الأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من كشف الحقيقة وإلقاء القبض على المدعو (خ . م) وزوجته المدعوة (ر . ح) في قرية البشارة التابعة لناحية عين النسر بريف حمص الشرقي وبالتحقيق مع المقبوض عليه ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل المغدورة (ح . ح) بواسطة سكين وطعنها عدة طعنات بكافة أنحاء الجسم ورمي جثتها في أحد الآبار الموجودة بالقرية، لأنها رفضت الزواج منه واعترفت زوجته المقبوض عليها بعلمها بجريمة القتل وتكتمها عن الحادثة.



وبدلالة المقبوض عليه تم انتشال بقايا الجثة مع ثيابها وتعرف ذويها على الجثة من خلال ثيابها وسلمت إليهم أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة مع القاتل وسيتم تقديمه مع زوجته إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.