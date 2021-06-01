حلب: ارتفاع عدد الضبوط التموينية لم يغير من فوضى الأسواق

على الرغم من تشديد الرقابة على الأسواق وارتفاع عدد الضبوط التموينية خلال اليومين الماضيين لتصل إلى ( 65 ) ضبطا،ً لم يتغير مشهد الأسواق في حلب وازداد فوضوية ، ناهيك عن محاولات الغش المتكررة لجهة الجودة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية.



حيث تم تنظيم 56 ضبطاً في حلب تنوعت بين الاتجار بالدقيق التمويني والاتجار بالمحروقات (مازوت) وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء، مبيناً أن المديرية تتعاطى بحزم مع أي مخالفة وفق المرسوم رقم / 8 /، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة .



وبالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق يتم مراقبة عمل الأفران، حيث تم ضبط مخبز سياحي بحي الحمدانية يقوم صاحبه باستخدام الدقيق التمويني في صناعة الخبز السياحي وتم حجز الكمية والبالغة 140 كغ وتنظيم الضبط اللازم واستكمال الإجراءات القانونية وتشميع المخبز أصولاً بالشمع الأحمر، كما تم ضبط فرن للخبز التمويني بحي سليمان الحلبي يقوم بتهريب الدقيق التمويني ومادة المازوت من مخصصاته اليومية بعد الانتهاء من عملية البيع وتم ضبطه بالجرم المشهود ومصادرة الدقيق والبالغة 150 كغ وتنظيم الضبط اللازم وحجز السيارة التي يقوم بتهريب الدقيق بها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



