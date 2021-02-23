"حادث مفجع" غرق مركب بالإسكندرية يقل 19 شخصاً من أسرة واحدة

تعرض مركب يقل 19 شخصاً للغرق، مساء أمس الاثنين، في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي محافظة الإسكندرية المصرية.



وانتشلت قوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، 6 جثث حتى الآن، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.



كما استطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لوسائل إعلام مصرية.



من جهته، قال محافظ الإسكندرية "محمد الشريف" "جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة، استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة"، مشيراً إلى أن المركب تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهي غير مرخص.