مشاجرة فريدة في مطار الكويت تخللها إطلاق نار

شهد مطار الكويت الدولي، مشاجرة فريدة وغريبة، تخللها إطلاق نار، وفرار من الملاحقة، وكان طرفاها ضابطين مسؤولين عن توفير الأمن للمسافرين.

وقالت تقارير محلية، إن مشاجرة عبر الهاتف، اندلعت بين ضابطين، أحدهما برتبة ملازم أول، والآخر برتبة عقيد، ما لبثت أن تحولت لمواجهة حقيقية في المطار، الذي يعملان فيه.

وبادر الضابط المرؤوس بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة رئيسه العقيد، قبل أن يفر من المطار إلى خارج البلاد قبل صدور منع سفر ضده.

ونشب الخلاف في الأساس بسبب الإجازات المرضية التي يحصل عليها الضابط الشاب، واعترض عليها العقيد فيما يبدو، قبل أن تبدأ المشاجرة.

وشهدت آخر فصول المشاجرة، تقديم العقيد شكوى رسمية ضد الملازم، ليتبين أنه غادر الكويت.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بسبب طرفيها المسؤولين عن الأمن في المطار.

وكتب أحد المدونين في موقع “إكس” معلقًا على المشاجرة: “(بعيدًا عن الحادثة فهذا شأن خاص بالتحقيق) لو تعامل كل مسؤول مع الموظفين بمقتضى القانون وروح الفريق الواحد وزرع في نفوسهم الأخوة والمحبة والتقدير وحرص على مراعاة ظروفهم وابتعد عن الشخصانية لندر أن تحصل مشكلة مع أحد، ولَكان محل إجلال وتقدير وذكر حسن عندهم بعد تقاعده أو نقله”.

وقال آخر: “الغضب أعمى القلوب قبل العيون، كلنا نزعل ونغضب ولكن بالذات وقت العمل نحتاج ( ضبط النفس) بارك الله فيكم، ومن المرعب أن تكون في مجال عسكري وبيدك سلاح وتغضب مع زميلك أو مسؤولك وتنسى نفسك، تحابوا بارك الله فيكم وتراضوا..”.