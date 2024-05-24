مشاجرة فريدة في مطار الكويت تخللها إطلاق نار

24-05-2024

مشاجرة فريدة في مطار الكويت تخللها إطلاق نار

شهد مطار الكويت الدولي، مشاجرة فريدة وغريبة، تخللها إطلاق نار، وفرار من الملاحقة، وكان طرفاها ضابطين مسؤولين عن توفير الأمن للمسافرين.

وقالت تقارير محلية، إن مشاجرة عبر الهاتف، اندلعت بين ضابطين، أحدهما برتبة ملازم أول، والآخر برتبة عقيد، ما لبثت أن تحولت لمواجهة حقيقية في المطار، الذي يعملان فيه.

وبادر الضابط المرؤوس بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة رئيسه العقيد، قبل أن يفر من المطار إلى خارج البلاد قبل صدور منع سفر ضده.

ونشب الخلاف في الأساس بسبب الإجازات المرضية التي يحصل عليها الضابط الشاب، واعترض عليها العقيد فيما يبدو، قبل أن تبدأ المشاجرة.

وشهدت آخر فصول المشاجرة، تقديم العقيد شكوى رسمية ضد الملازم، ليتبين أنه غادر الكويت.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بسبب طرفيها المسؤولين عن الأمن في المطار.

وكتب أحد المدونين في موقع “إكس” معلقًا على المشاجرة: “(بعيدًا عن الحادثة فهذا شأن خاص بالتحقيق) لو تعامل كل مسؤول مع الموظفين بمقتضى القانون وروح الفريق الواحد وزرع في نفوسهم الأخوة والمحبة والتقدير وحرص على مراعاة ظروفهم وابتعد عن الشخصانية لندر أن تحصل مشكلة مع أحد، ولَكان محل إجلال وتقدير وذكر حسن عندهم بعد تقاعده أو نقله”.

وقال آخر: “الغضب أعمى القلوب قبل العيون، كلنا نزعل ونغضب ولكن بالذات وقت العمل نحتاج ( ضبط النفس) بارك الله فيكم، ومن المرعب أن تكون في مجال عسكري وبيدك سلاح وتغضب مع زميلك أو مسؤولك وتنسى نفسك، تحابوا بارك الله فيكم وتراضوا..”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...