الكشف عن سرقات بالمليارات في مصفاة حمص

كشفت مصادر في « مصفاة حمص» عن تورط و ضبط عدد من مستثمري الصهاريج في سرقة آلاف الليترات من مادة الفيول واستبدالها بالماء أثناء نقلها إلى المحطة الحرارية في حلب. وتبيّن أن هذه السرقات تسببت في تدهور أداء عنفات التوليد للطاقة الكهربائية في المحطة، مما أدى إلى زيادة في ساعات التقنين في بعض المناطق في حلب، لاسيما في مدينة الشيخ نجار الصناعية.

وذكرت المصادر أن عمليات تبديل الفيول بالمياه بدأت منذ أشهر عدة، وشارك فيها نحو 4 مستثمرين بعشرات الصهاريج، مشيرةً إلى أن قيمة السرقات بالمليارات وأن المتورطين فيها ليسو فقط من المستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين المتورطين في تلك السرقات عدد من الإداريين في مصفاة حمص، الذين كانوا على علم بها لكنهم فضلوا التستر عليها مقابل مبالغ مادية كبيرة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الجارية حالياً توسعت لتشمل أطرافاً في كل من مصفاةبانياس و ميناء اللاذقية، والتي كان للبعض منها دور في السرقات، لكن لم يتم تحديده بعد.

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