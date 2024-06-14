نجل بايدن مذنب في 3 تهم فدرالية

أصدرت هيئة محلفين حكمًا بالإدانة على هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني قبل تعافيه من إدمان المخدرات، وهو ما يعد سابقة تاريخية لكونها أول محاكمة جنائية تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.

وحكمت المحكمة على هانتر بايدن، البالغ من العمر 54 عامًا، بالإدانة بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة إليه، وفق ما أوردته شبكة “سي إن إن” ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن هانتر بايدن قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن وغرامة قدرها 750 ألف دولار، عند إصدار الحكم النهائي. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون العقوبة الفعلية أقل بكثير من الحد الأقصى المقرر، نظرًا لأنه مجرم لأول مرة.

وكان هانتر بايدن قد أقر بأنه تخلص من إدمان المخدرات في عام 2019 بعد معاناة استمرت لأربع سنوات. ومع ذلك، في عام 2018، وقع على استمارة لشراء سلاح ناري، مؤكدًا فيها أنه ليس مدمنًا على المخدرات، وهو ما يتعارض مع جوهر الاتهام الموجه إليه.

وقد اعتبر الادعاء ذلك كذبًا يعاقب عليه القانون الأميركي.

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