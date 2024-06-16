سوري يطالب بإعادة زوجته “المحتجزة” في ظروف غامضة

أثار سوري مقيم في لبنان جدلاً واسعاً بعد أن شارك قصة غامضة عن احتجاز زوجته، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للأسباب.

في مقطع فيديو نشره حساب “وينيه الدولة”، المهتم بأخبار لبنان، ناشد الرجل السوري المساعدة في استعادة زوجته التي يدعي أنها اختُطفت.

أوضح الرجل أن زوجته اختفت في 18 مايو/أيار الجاري، بعد أن تلقى اتصالاً من طليقة شقيقه تفيد بذلك.

وأضاف أن طليقة شقيقه أبلغتهم بأن “الأمن العام اللبناني أخذ زوجته”، وبعد البحث لم يتم العثور على أي سجل لها، لكنها اتصلت في اليوم التالي وأكدت أنها تعمل على إخراجها بكفالة.

لاحقاً، ذكر الرجل أن زوجته اتصلت به وأُجبرت على القول إنها “هربت بملء إرادتها ولم تعد ترغب في العودة إليه”، ثم اختفت مجدداً.

في الفيديو، يُسمع صوت امرأة، يُفترض أنها الزوجة، تؤكد أنها “محتجزة في منزل ما وتحت حراسة أشخاص معينين”.

اتهم الزوج السوري رجلاً وامرأتين بالتورط في اختطاف زوجته، مشيراً إلى وجود شكوك قوية حول تورط الثلاثة في اختفائها.

طالب الرجل بمساعدة لإعادة زوجته التي يدعي أنها محتجزة منذ 12 يوماً.

لم يكشف الرجل عن الأسباب وراء احتجاز أو اختفاء زوجته، وفقاً لما ذكره.

إرم نيوز