الداخلية تضبط أسلحة وذخائر في ريف حمص الشمالي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في منطقة ريف حمص الشمالي، كانت مخبأة ضمن أراضٍ زراعية.

وأوضحت الوزارة أن “الوحدات الشرطية في قيادة شرطة محافظة حمص تمكنت من اكتشاف وتحديد موقع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تعود لمخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث كانت مخبأة بعناية داخل الأراضي الزراعية في ريف حمص الشمالي”.

وتضم هذه الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها أنواعاً متنوعة، تشمل: “قواذف حربية، ورشاشات بمختلف العيارات، ومخازن للرشاشات، وقواذف لهب، وذخائر مختلفة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة ومواد قابلة للانفجار”.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق ريف حمص الشمالي كانت قد خضعت لعملية تسوية في السنوات الماضية، وشهدت عمليات تطهير من الأسلحة والمسلحين منذ عام 2018، حيث أعلنت السلطات المحلية أن المنطقة أصبحت خالية من الأسلحة والعناصر المسلحة.

ومع ذلك، تشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات بين المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة سابقاً