الأرصاد: أمطار غزيرة فوق بعض المناطق اعتباراً من مساء الخميس

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تقريرها ليوم الخميس، إن “درجات الحرارة تميل للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام”.



وأضافت المديرية، أن “الجو يتحوّل إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة، لتصبح الفرصة مهيّأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بحبّات البَرَد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية”.

وتابعت الأرصاد، أن “الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، تُثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج”.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، يومي الجمعة والسبت، والجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بحبّات البَرَد أحياناً، وفق المديرية.



وأوضحت الأرصاد، أن “الجو يبقى سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، يومي الجمعة والسبت، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، تُثير الغبار في المناطق الداخلية، تخف نسبياً يوم السبت، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج”.



يُذكر أن درجات الحرارة تميل للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، بدايات الأسبوع القادم، والجو ربيعياً حاراً نسبياً إلى حار، وصحواً بشكلٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.



يُشار إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية حذّرت في تقريرها من الرياح النشطة والتي تتجاوز سرعة الهبّات فيها 70 كم/سا، خاصةً يوم الجمعة، ومن تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الغبار والأتربة المُثارة في المناطق الداخلية، وغزارة الأمطار في المنطقة الساحلية مساء الجمعة والسبت.