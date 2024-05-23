كشف ملابسات جريمة قتل غامضة حصلت عام 2022 في حلب

كشف فرع الأمن الجنائي في حلب ملابسات جريمة قتل غامضة وقعت في عام 2022، وألقى القبض على الجاني وشخصين متورطين في الجريمة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك”.

وأوضحت الوزارة أن “من خلال المعلومات الواردة وجمع الأدلة، تمكن الفرع المذكور من كشف ملابسات جريمة قتل شخص تعرّض لطلق ناري من مجهول في ناحية حريتان بريف حلب”.

وأضافت الوزارة أنه “بعد البحث والمتابعة وإعداد الكمائن، تم القبض على ثلاثة أشخاص. وخلال التحقيق، اعترفوا أنهم كانوا يحاولون سرقة مضخة مياه من أحد المنازل في ناحية حريتان، وعندما اكتشفهم صاحب المنزل وحاول منعهم، حدثت مشادة كلامية بينهم، مما دفع أحدهم لإطلاق النار عليه وأدى إلى وفاته، ثم فروا من المكان”.

وأكدت الوزارة أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم تقديم المتهمين إلى القضاء المختص”.

وفي سياق متصل، ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب العام الماضي القبض على شخص قتل آخر في العقد السادس من عمره في محله الخاص بتنجيد السيارات في منطقة الراموسة.

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