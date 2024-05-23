أفعى بطول ثلاثة أمتار تعيش في مساكن برزة !

عثر سكان منطقة “مساكن برزة”بدمشق على أفعى كبيرة داخل أحد الأبنية السكنية.

وأوضح طارق كنوزي، رئيس دائرة الأمراض المشتركة، لإذاعة “شام إف إم”، أن هذه الأفعى وافدة ولم تُرصد من قبل في المنطقة.

وأشار إلى أن طول الأفعى يبلغ ثلاثة أمتار، ولونها كريمي داكن مع بقع.

وأضاف كنوزي أن هذه الأفعى قد تكون وصلت عبر صهاريج المياه أو شاحنات الخضر من المحافظات الأخرى، نظراً لكبر حجمها وسنها.

وأكد أن المديرية قامت بوضع طعوم مسمومة من “فوسيفا الزنك مع البيض المقلي” لجذب الأفعى، ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن.

من جانبه، أوضح الناشط البيئي يمان عمران أن الأفعى التي ظهرت في فيديو متداول على فيسبوك هي “حية الزيتون”، وهي من الأنواع غير السامة التي لا تشكل تهديداً لحياة الإنسان.

وأضاف أن “حية الزيتون”، المعروفة علمياً باسم “ثعبان الصوت الأحمر”، تعتبر من الأفاعي الصديقة للبيئة وتشتهر بقدرتها على التسلق، ولهذا تسمى شعبياً بالأفعى السلالة.

وأشار عمران إلى أن وجود الأفعى في الطابق الرابع، كما يظهر في الفيديو، قد يكون ناتجاً عن وجود أعشاش عصافير في البناء، والتي تُعتبر غذاءً للأفعى.

وكالات