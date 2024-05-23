إسرائيلي يتصل بفندق لبناني ويثير ضجة كبيرة

وسط الاشتباكات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي، أقدم أحد الكوميديين الإسرائيليين على إجراء مكالمة هاتفية ساخرة مع أحد الفنادق في لبنان.

خلال برنامج بثته القناة الـ 12 الإسرائيلية، اتصل الكوميدي إيلي يازبان بفندق “سيزرز بارك” في منطقة الحمرا ببيروت، طالباً حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي.

عندما رد الموظف في الفندق، أيوب صالح، بادره يازبان قائلاً بسخرية : “أتصل بك من إسرائيل.

نحن نتعرض لضربات من لبنان وحماس والحوثيين ونود حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي للإقامة في فندقكم.

لم يستوعب الموظف الأمر في البداية وسأل من أين يتصل، فأجابه يازبان على وقع ضحكات المذيعين الآخرين “من دولة إسرائيل”.

رد أيوب قائلاً : “يا حبيبي، روح على جهنم”، مما أثار موجة من التعليقات على الإنترنت، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع بين من أثنى على تصرف الموظف ومن تساءل عن جرأة المذيع على الاتصال بدولة “معادية”، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل وتجريم التواصل مع إسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر الماضي أدت إلى استشهاد نحو 420 شخصاً في لبنان، بينهم 267 من عناصر حزب الله وأكثر من 80 مدنياً، وفقاً لإحصائيات وكالة فرانس برس.

من الجانب الإسرائيلي، أعلنت السلطات عن مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً، مع نزوح آلاف الإسرائيليين من المناطق الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.



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