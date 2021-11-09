جريح حرب يبتكر معدات زراعية وصناعية

بعد أن أنهى خدمته العسكرية كضابط مهندس في الجيش العربي السوري تمكن جريح الحرب الخمسيني عبدالرحيم سليمان من تأسيس مشروعه الخاص المتضمن ابتكار معدات وأدوات زراعية وصناعية عبر تدوير المخلفات مستفيدا من خبرته وخلاصة علومه في دراسة الهندسة الميكانيكية.



“لم أسمح لجراحي أن توقفني عن إكمال حياتي فاستفدت من خلاصة العلوم التي تعلمتها في مجال الهندسة الميكانيكية اختصاص ماجستير علوم معادن وقمت بتصنيع وتطوير أدوات وآلات زراعية ومنزلية مستخدما النحاس والقصدير في بعض الأحيان كالمنجل والشوكة والمنشار ومسرد الزيتون وابتكرت محراثاً زراعياً يدوياً بهذا استهل الجريح المتقاعد سليمان حديثه لسانا في منزله الريفي بقرية الدالية بريف جبلة في اللاذقية.



كما ابتكر سليمان آلية لاستخراج زيت الزيتون وزيت الغار وصناعة ألواح الصابون وتحويل العرجون إلى مكعبات تمز للتدفئة وكذلك صنع التين المجفف موضحا أنه قام أيضا بإعادة تدوير حوض غسالة قديمة وتحويلها إلى وعاء بثقوب لسلق الزيتون وثمار الغار بما يوفر الوقت والاستهلاك الزائد للماء دون الحاجة إلى المزيد من الوقود مشيراً إلى أنه يقدم ابتكاراته لأهالي القرية بأسعار التكلفة.



وتقوم فاطمة سليمان زوجته بمساعدته في الأعمال المنزلية والزراعية مستفيدة من أدواته المبتكرة لتكون سنداً له وداعماً في سبيل إكمال مسيرتهما بيسر حسب تعبيرها.



سانا