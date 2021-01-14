تعيين المهندس السوري عمر الغبرا وزيراً للنقل في كندا

عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء 12/1/2021، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.



وقال «الغبرا»، «أول كندي من أصل سوري يصل إلى البرلمان الكندي»، عقب تعيينه، في تغريدة، إنه «يشكر ترودو بعد تعيينه وزيرا للنقل».



وأضاف الوزير الكندي الجديد، الذي كان نائبا في البرلمان عن «ميسيساجا» الواقعة في مقاطعة أونتاريو، في تغريدة أخرى، أنه لديه برنامجا طموحا أمامه، وسيستمر في تطوير منظومة النقل والتي يعرف العالم عنها أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة.



ونرصد أبرز المعلومات عن «الغبرا»:



-ولد الغبرا عام 1969 في مدينة الخبر السعودية بعد هجرة والده المهندس المعماري إليها.



-نشأ الغبرا متنقلًا بين سوريا والسعودية حتى سافر إلى «تورونتو» الكندية وهو بعمر 19 عامًا لدراسة الهندسة الإلكترونية، وفقا لما ذكرته صحيفة«عكاظ» السعودية.



- يحمل الغبرا شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من «جامعة دمشق».



-حصل الغبرا على شهادته من جامعة «رايرسون».



-في عام 2000، حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «يورك».



-حصل الغبرا على مقعده النيابي الأول في 2006، ممثلًا عن «ميسيسوجا إريندال» حتى عام 2008.



-أعيد انتخاب الغبرا عام 2015.



- تولى مناصب مختلفة في الهيئة العامة للكهرباء وبمجلس الطاقة الخاص بأونتاريو.



-عمل الغبرا كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية



-تولى الغبرا منصب الأمين البرلماني لوزير تنويع التجارة الدولية.



- تولى منصب سكرتير لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة



-عينه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في الشؤون الاستشارية لمكتب العلاقات الخارجية.