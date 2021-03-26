تعرفة جديدة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين باللاذقية

عدل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة .



وحدد قرار المكتب أجرة الكيلومتر الواحد ب 300 ليرة سورية والساعة الزمنية 3000 ليرة سورية وقيمة الانطلاقة الأولى 200 ليرة سورية وكل قفزة ب خمس ليرات سورية.



وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف أن القرار جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين وأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين بدون تجاوزات.



كماأوضح أنه بناء على توجيهات محافظ اللاذقية سيتم متابعة تعديل العدادات لخاصة بسيارات الأجرة العاملة على البنزين



مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات وفق الطاقة القصوى للعمل مع وضع لصاقة تحدد إجرة المسافة المقطوعة لحين تعديل العداد لضمان حفظ حقوق صاحب السيارة ومستخدم السيارة..والمتابعة بالوقت نفسه مع فرع المرور لضبط المخالفين.



ويفرض القرار على جميع السائقين وضع العداد بمكان ظاهر من السيارة وتشغيله فور صعود الراكب .



ويخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها بالقرارات النافذة و تعديلاتها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.