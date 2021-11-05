تعديل شرط درجة حلاوة الشوندر المسلّم لشركة سكر تل سلحب

وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب مزارعي الشوندر السكري ومقترح الاتحاد العام للفلاحين بتعديل العقود المبرمة مع فلاحي منطقة الغاب بحماة بحيث تصبح درجة الحلاوة من المحتوى السكري لمحصول الشوندر المسلم لشركة تل سلحب كدرجة أساس 13 بالمئة بدلا من 16بالمئة ويتم احتساب الأسعار وفقا لذلك وتخفيض مدة استلام المحصول بعد النضج.



وكلفت اللجنة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للسكر بتعديل العقود البالغ عددها 4464 عقدا ووضع جداول بأسماء الفلاحين الذين تم التعاقد معهم لزراعة الشوندر السكري لصالح شركة سكر تل سلحب بحيث يتم التسويق وفق مواعيد الزراعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية في المحافظات.



وأكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي أن الهدف من تعديل شرط درجة حلاوة الشوندر تسهيل تسليم المحصول مبينا ان تسليم بذار الشوندر متعددة الأجنة وعالية الانتاجية التي تم استيرادها لا يزال مستمرا للفلاحين عبر فروع المصرف التعاوني الزراعي للبدء بالزراعة مباشرة وإنتاج الكميات المتعاقد عليها لتشغيل معمل سكر تل سلحب.



وأعرب العلي عن أمله بنجاح تجربة العقود ليصار إلى العمل بها السنوات القادمة لإعادة احياء زراعة الشوندر السكري وتصنيعه محليا عبر معامل وشركات المؤسسة العامة للسكر.



يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في الـ 24 من الشهر الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من بذار الشوندر السكري المستورد “العروة الخريفية” لموسم 2021 -2022 إلى الفلاحين بمبلغ 30000 ليرة سورية كما وافق في أيلول الماضي على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم 2021 – 2022 بـ 250 ليرة.