تركيا تُخلي نقطة مراقبة ثالثة في ريف إدلب

بدأت القوات التركية بالانسحاب من نقطة معر حطاط في ريف إدلب الجنوبي، حيث انتقلت إلى أماكن انتشار المجموعات المسلحة في جبل الزاوية.



وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن القوات التركية شرعت أمس السبت بالانسحاب من إحدى النقاط العسكرية التي أنشأتها جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، موضحة أن هذه النقطة التركية تعتبر غير شرعية لأنها لم تدرج ضمن نقاط المراقبة التركية والـ 12 المتفق عليها في آستانا.



وأضافت الوكالة أن تركيا سجّلت أمس السبت خروج أكثر من 50 شاحنة عسكرية تركية محملة بمعدات لوجستية وهندسية من منطقة معرحطاط.



وتعتبر النقطة التركية في معرحطاط هي النقطة الثالثة التي تخليها القوات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد نقطتي مورك وشير مغار في ريف حماة الشمالي.



وفي موازاة ذلك، أكدت صحيفة “الوطن” أن تركيا واصلت إخلاء نقطة المراقبة في شيرمغار الواقعة في ريف حماة الشمالي، حيث غادرت النقطة أكثر من ٥٠ شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية وتوجهت عبر قرية فيلفل إلى نقطة المراقبة الواقعة على التلة المجاورة لقرية قوقفين في جبل الزاوية.



وفي هذا السياق، سبق أن نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن عسكري سوري قوله: “إن أنقرة اتخذت قراراً بسحب كافة نقاطها المحاصرة من قبل الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب على عدة مراحل، حيث قامت بإخطار الجانب الروسي والتنسيق معه، وعملت على تجهيز مناطق في بلدة قوقفين في ريف إدلب الجنوبي ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمطل على مناطق في جبل الزاوية وصولاً إلى سهل الغاب، بهدف إنشاء نقاط جديدة لها فيها”.