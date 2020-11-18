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تركيا تقترح توطين المسلحين السوريين في أذربيجان

قررت قوات الاحتلال التركي توطين مسلحيها من السوريين في أذربيجان، بعدما نقلتهم إليها لزجهم في العمليات القتالية الدائرة في تلك المنطقة.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن تركيا ستبقي على دفعات من المسلحين السوريين في إقليم ناغورني قره باغ، على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا.

ووفقاً لما نشره “المرصد” فإن تركيا تزعم أن هؤلاء المسلحين تنحدر جذورهم من تلك المنطقة أي من القوقاز ومناطق أخرى، فيما أكدت المصادر أن هؤلاء المرتزقة من التركمان الموالين لأنقرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي أرسلت العديد من مسلحيها الذين كانوا يقتالون في سورية تحت إمرتها إلى أذربيجان، وذلك بعد إغرائهم بالمال، حيث قُتل في تلك المنطقة أعداد كبيرة من المسلحين السوريين، وفي هذا الصدد أفاد “المرصد” المعارض بأنه وصل قبل أيام دفعة جديدة من جثث المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان إلى سورية، لافتاً إلى أن الدفعة تضم نحو 30 جثة.