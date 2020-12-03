ترامب يطرح ورقته الأخيرة.. "مصالحة بين قطر والسعودية"

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن قطر والسعودية تعتزمان وفق "اتفاق مبدئي" إنهاء المقاطعة بينهما، دون أن يشمل الاتفاق الدول العربية الأخرى المقاطعة للدوحة، وهي الإمارات والبحرين والإمارات.



وقالت الوكالة إنّ الإعلان عن الاتفاق سيتم برعاية إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، وقبل أسابيع من تولي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إنّ "الاتفاق المبدئي"، ما زال يشوبه بعض القضايا العالقة، مثل علاقة قطر مع إيران، وهو ما قد يشكل عقبة أمام التصالح الكامل.



ورجحت المصادر أن يشمل الاتفاق إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء الحرب المعلوماتية بين البلدين.



وذكرت مصادر دبلوماسية أخرى للشبكة الأمريكية، أن موقف الإمارات يركز الآن على توطيد العلاقات مع "إسرائيل" بعد توقيع "اتفاق السلام"، وتجنب أي تصعيد مع إيران.



في سياق ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنّ الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من قطر تحويل خط طيرانها من المجال الجوي الإيراني، إلى المجال السعودي، بهدف حرمان طهران من عائدات سنوية، تقدر بحوالي 100 مليون دولار.