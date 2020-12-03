سورية تؤكد أن حقها السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض
الأمانة السورية للتنمية تبدأ بتوزيع 8 مليارات على المتضررين من الحرائق
معهد واشنطن للدراسات: سورية لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات لم تحقق أي هدف
بعد تزايد الخروقات.. تصعيد ميداني بين الجيش والمجموعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب
بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي.. «بايدن» يعلن العودة له
وزير النفط: قريباً سوريا لن تحتاج لاستيراد أي مشتقات نفطية
ريف حلب.. إصابة مرتزقة الاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم
منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن
الاحتلال التركي يُنشئ نقطة مراقبة جديدة في محيط جبل الزاوية المطل على طريق M4
تصعيد تركي ضدّ «قسد»: محاولة توسّع في شرقي الفرات
بدء جولة جديدة من محادثات جنيف لمناقشة الدستور
تركيا تستعد للسيطرة على مدينة عين عيسى شمال الرقة
مسلحون ينقلون عددا من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة

ترامب يطرح ورقته الأخيرة.. "مصالحة بين قطر والسعودية"

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن قطر والسعودية تعتزمان وفق "اتفاق مبدئي" إنهاء المقاطعة بينهما، دون أن يشمل الاتفاق الدول العربية الأخرى المقاطعة للدوحة، وهي الإمارات والبحرين والإمارات.

وقالت الوكالة إنّ الإعلان عن الاتفاق سيتم برعاية إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، وقبل أسابيع من تولي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إنّ "الاتفاق المبدئي"، ما زال يشوبه بعض القضايا العالقة، مثل علاقة قطر مع إيران، وهو ما قد يشكل عقبة أمام التصالح الكامل.

ورجحت المصادر أن يشمل الاتفاق إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وإنهاء الحرب المعلوماتية بين البلدين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أخرى للشبكة الأمريكية، أن موقف الإمارات يركز الآن على توطيد العلاقات مع "إسرائيل" بعد توقيع "اتفاق السلام"، وتجنب أي تصعيد مع إيران.  

في سياق ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنّ الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من قطر تحويل خط طيرانها من المجال الجوي الإيراني، إلى المجال السعودي، بهدف حرمان طهران من عائدات سنوية، تقدر بحوالي 100 مليون دولار.