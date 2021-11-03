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بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي ملفات لبنان وسوريا والسودان

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش المؤتمر حول المناخ في غلاسكو بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا التطورات في لبنان وسوريا.

وأضاف البيان أن "الوزير بلينكن جدد كذلك التأكيد على الدعم القوي الأمريكي لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، وشدد على ضرورة عودة حكومة انتقالية بقيادة المدنيين في السودان".

وأكد البيان اهتمام الولايات المتحدة "بضمان أسواق طاقة متزنة ودعوتها لكبار منتجي الطاقة، بينهم الإمارات، إلى زيادة الإنتاج حتى تطبيع الظروف الاقتصادية والوضع في أسواق الطاقة في ظل وباء كوفيد-19".

وقدم بلينكن الشكر لنظيره الإماراتي على الدعم في عملية نقل المواطنين الأمريكيين من أفغانستان وفي إجلاء العاملين في السفارة الأمريكية والأجانب.

وأشاد كذلك بالتقدم الذي تم إحرازه خلال العام الأخير بين الإمارات وإسرائيل.