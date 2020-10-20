بكين: واشنطن تتقمص دور الضحية وتجعل الأبيض أسود

رأت بكين أن واشنطن تسعى دائماً لتقمص دور الضحية في قضية التحذيرات الأخيرة لها من إمكانية احتجازها رعايا أمريكيين مقيمين في الصين رداً على مقاضاة واشنطن علماء صينيين.



وجاء رد فعل الصين في بيان لوزارة خارجيتها نقلته وكالة “ريترز” وقالت فيه إن واشنطن التي تقاضي علماء صينيين على أراضيها بشبهة الانتماء إلى الجيش الصيني والتجسس العلمي تسوّق نفسها كضحية وتُسمي الأبيض أسود، فيما تعتبرها بكين البادئة بالتصعيد في هذه القضية.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن التدابير الأمريكية المتخذة ضد الصين ألحقت أضرار بالغة بمصالح المواطنين الصينيين.



وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد نشرت مقالاأ أول أمس السبت ذكرت فيه أن بكين كررت تحذيراتها لواشنطن من أن محاكمة القضاء الأمريكي لعلماء صينيين على أراضيها لن يمر دون رد باحتجاز أمريكيين في الصين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بتنفيذ عمليات إلكترونية وتجسس ضمن إستراتيجية تسعى من خلالها لتحل محل الولايات المتحدة كأكبر قوة مالية وعسكرية في العالم، إلا أن الصين من جهتها تنفي هذه الاتهامات.



وقالت الولايات المتحدة في الشهر الماضي إنها ألغت تأشيرات أكثر من ألف مواطن صيني بموجب قرار رئاسي يمنع دخول طلاب وباحثين يصنفون بأنهم خطر على الأمن، وذلك في إجراء وصفته بكين بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.