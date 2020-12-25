بعد بتر 3 أطراف للطفل يزن.. إطلاق سراح رئيس مركز الكهرباء

يتابع مشفى تشرين العسكري بدمشق مراحل علاج الطفل (يزن محمود 10 سنوات) برعاية مادية ومعنوية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد بعد تعرضه لحادثة صعق كهربائي من سلك متدلٍ من برج توتر كهربائي في كفرسيتا شمال طرطوس.





وقال والد الطفل ، إنه وبعد بتر الطرفين العلويين والطرف السفلي اليساري للطفل يقوم المشفى بشكل شبه يومي منذ عشرة أيام وحتى الآن بعمليات تجريف وتنظيف في أماكن البتر تمهيداً لعمليات الترميم والإغلاق حماية لما تبقى من الأطراف ومنعاً للمزيد من البتر فيها، مؤكداً أنه يشعر بكامل السكينة والاطمئنان تجاه ابنه في ضوء الاهتمام الطبي الكبير والرعاية الكريمة من السيد الرئيس حفظه الله ورعاه وذلك رغم القهر الذي يعيشه وهو يرى ابنه بات بلا أطراف.



من جهة ثانية أطلق قاضي التحقيق الثالث بطرطوس علي حيدر ظهر أمس سراح رئيس مركز كهرباء الروضة والعامل الفني في المركز اللذين تم توقيفهما على إثر الحادثة وذلك بعد أن تنازل والد الطفل عن الحق الشخصي تجاههما وحصر ادعاءه بحق شركة كهرباء طرطوس، وذكر محمد محمود والد الطفل أنه تنازل عن حقه الشخصي من باب (العفو عند المقدرة) مع استمراره بالدعوى ضد شركة الكهرباء التي تتحمل مسؤولية ماحصل لابنه بغض النظر عن شخص هنا وتفصيل هناك، متمنياً أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية وأن تشكل الحادثة درساً يستفاد منه من قبل شركة الكهرباء بطرطوس وبقية الشركات حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث المفجعة، مشيراً في هذا المجال لحادثة الصعق التي تعرض لها الطفل (محمود حسان علي) منذ سنة في قرية دير الجرد بريف القدموس والتي أدت لبتر أطرافه الأربعة.