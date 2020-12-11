بريطانيا تنضم إلى أمريكا بفرض العقوبات على دول جديدة من بينها روسيا

لم تقتصر على سوريا و إيران، وغيرها من الدول، انضمت اليوم بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول جديدة بموجب قانون "ماغنيتسكي".وأعلنت كل من المملكة المتحدة وأمريكا فرض عقوبات أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان بموجب قانون ماغنيتسكي.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن «المملكة المتحدة ستفرض عقوبات بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على 11 سياسياً ومسؤولا عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في روسيا وفنزويلا وغامبيا وباكستان»، مؤكدةً أنها تتصرف، بشأن فرض العقوبات، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن «المملكة المتحدة وحلفاؤها يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها من يخضعون للعقوبات اليوم».



ومن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في العقوبات شخصيات أمنية ومسؤولون من روسيا وفنزويلا وباكستان وغامبيا، بينهم رئيس غامبيا السابق يحيى جامع، وزوجته.



وفي السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات استهدفت أفراداً وكيانات في هايتي واليمن وروسيا بموجب قانون ماغنيتسكي. حيث أعلنت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون "ماجنتسكي" تستهدف أفراداً وكيانات في اليمن وروسيا وهايتي.وأشارت الخزانة الأميركية في بيانها، إلى أن الولايات المتحدة تتهم 5 يمنيين وأعضاء بجماعة الحوث ي، بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".



وسبق أن فرضت أمريكا عقوبات على سوريا ضمن، قانون "قيصر"، كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانية في ظل انتشار فيروس كورونا.