بتكلفة ألف مليار و2500 فرصة عمل.. البدء قريباً بتنفيذ 9 مشاريع سياحية

كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن بدء التنفيذ قريباً بـ9 مشاريع سياحية كبيرة تم التعاقد عليها خلال ملتقى الاستثمار السياحي 2019، وذلك في 4 محافظات سورية بكلف استثمارية تقدر بألف مليار ليرة سورية.



وبيّن الفراح أن المشاريع تشكل نحو 80 بالمئة من حجم المشاريع المتعاقد عليها والكلف الكلية، وذلك من أصل 40 مشروعاً متعاقداً عليه خلال ملتقى الاستثمار الماضي بمحافظة طرطوس.



وأشار إلى أن المشاريع التسعة تتوزع في طرطوس ودمشق وحلب وجبلة، موضحاً أنه تم تسليم المواقع للمستثمرين مع المباشرة الفعلية بالتنفيذ حتى نهاية العام، علماً أنه من المقرر وضع المشاريع في الاستثمار خلال فترة عمل وإنجاز تتراوح بين السنة والـ5 سنوات.



وأكد معاون الوزير متابعة عملية التنفيذ من الوزارة وخاصة أن هناك بنوداً ملزمة ويتم المتابعة من خلال لجان الإشراف على التنفيذ.



وبيّن الفراح أن المشاريع تحقق عائدية مباشرة تقدر بـ2500 فرصة عمل، ناهيك عن وجود عائدية مالية وفرص عمل وفوائد للجهات المالكة للمواقع، خاصة أن بدلات الاستثمار تعتبر من أعلى بدلات الاستثمار التي ستعود بالمنفعة لمجال المدن والمحافظات وللجهات المعنية.



هذا ومنحت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية لموقع مشروع المارينا على كورنيش مدينة طرطوس العائد بملكيته لمجلس المدينة وهو أحد المشاريع التي تم التعاقد عليها لإقامة فندق من الدرجة الدولية «خمسة نجوم» مع مارينا يخوت وفعاليات سياحية من مستويات متعددة إضافة إلى فعاليات تجارية وخدمية وترفيهية متممة وذلك بطاقة استيعابية 288 غرفة فندقية و522 سريراً و29 جناحاً و847 كرسي إطعام كحد أعلى للمطاعم من مستوى 5 نجوم و800 كرسي كحد أدنى للمطاعم والكافيتريات من مستوى نجمتين.



ويضم الموقع العام فندقاً ومركزاً تجارياً ونادياً صحياً وعلاجياً و6 كافيتريات مع الخدمات اللازمة وفعاليات رياضية ونادياً للغوص ومدينة ألعاب مائية ومارينا يخوت مع متمماتها من محطة وقود ومركز إصلاح وصيانة.



فادي بك الشريف