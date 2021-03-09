بايدن يتخذ قراراً بشأن هجمات الدرون خارج سوريا والعراق وأفغانستان

قال المتحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن قيّد استخدام الطائرات المسيّرة "الدرون" ضد المجموعات المتطرفة خارج نطاق ميادين الحروب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق.



وقال كيربي في مؤتمر صحفي إنّ "أي ضربة تمّ التخطيط لها ضد مجموعات جهادية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها".



ويعتبر قرار الرئيس الأمريكي الحالي مخالفاً لقرار سابقه "ترامب" الذي أجاز استخدام الدرون على نطاق واسع.



وأشار كيربي إلى وجود توجيهات لتوفير رؤية شاملة للرئيس عن العمليات الهامة، بما يعني أن القرار ليس دائم، ولا يوقف الهجمات بواسطات الطائرات المسيّرة.



وبحسب وكالة فرانس برس، فإنّ الولايات المتحدة ضاعفت هجماتها بواسطة الدرون في الصومال من 11 عملية إلى 64 عملية بين عامي 2016 و2019، وتتهم منظمات إنسانية واشنطن باستهداف مدنيين خلال الهجمات، رغم وصف الأمريكيين بأنها تتسم بـ "الدقة الجراحية".