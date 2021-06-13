انتشال جثة رجل غرق على الكورنيش الجنوبي باللاذقية

انتشل عناصر الدفاع المدني و فوج إطفاء اللاذقية جثة لرجل غرق على شاطئ الكورنيش الجنوبي بالقرب من مطعم الجفنون.



وذكر مدير الدفاع المدني العميد جلال داؤود: أن “الجثة التي انتشلت على الكورنيش الجنوبي تحت مطعم الجغنون، تعود للمواطن عبد الحميد عشي وهو من سكان حي الصليبة بعمر ناهز ٥٩ عاماً، حيث تم نقل الجثة المشفى الوطني للكشف عليها”.



وذكر مصدر طبي أن “سبب وفاة المواطن عبد الحميد عشي هو الغرق وهو من مواليد ١٩٦٣ “.



يذكر أنه تم اليوم السبت انتشال جثة شاب على بعد ٧٠٠متر من شاطئ البصة بالقرب من مخفر البصة بعد أن لفظتها الأمواج بعد أكثر من 24 ساعة على غرقه. تلفزيون الخبر