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الوزير بسام إبراهيم: نسبة الإنجاز في مشفى جامعة البعث وصلت إلى 95 بالمئة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إن اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع في حمص اطلعت على واقع عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة إضافة إلى الطرق الزراعية وخطوط النار التي يتم العمل على شقها في المناطق الحراجية .

ولفت إلى أن الجولة شملت عدداً من المعامل في مدينة حسياء الصناعية ومشاريع أقنية الري "حمص–حماة" التي تتم إعادة تأهيلها ومشفى جامعة البعث ومدرسة محمد الهنداوي في حي الشماس والمنطقة الحرفية بالحواش.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع في نهاية الجولات مع المديرين المركزيين وأعضاء مجلس الشعب وغرف (الصناعة – التجارة – الزراعة – السياحة) وتمت مناقشة جميع القضايا والصعوبات وتم التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة.

وبين الدكتور إبراهيم أن نسبة الإنجاز في مشفى جامعة البعث وصلت إلى 95 بالمئة وأنه كخطوة أولى سيتم افتتاح العيادات ومخابر التحليل قريباً والإقلاع سيتم بشكل كامل بعد نحو سبعة إلى ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتأمين التجهيزات الطبية والمعدات اللازمة للمشفى.