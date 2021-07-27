المخابز السياحية في اللاذقية تتابع البيع بسعر زائد.. والمسؤولون: “ماحدا اشتكى”

تستمر أفران الخبز السياحي في اللاذقية ببيع ربطة الخبز بسعر يتجاوز التسعيرة النظامية ب 300 ليرة سورية، دون أي تدخل من مديرية “حماية المستهلك” في اللاذقية .



وفي رده على شكاوي وصلت إلينا قال أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بمحافظة اللاذقية ” ربطة الخبز السياحية سعرها هو ١٠٠٠ليرة سورية لل٥٠٠غرام”.



وتابع زاهر “نظمت دوريات حماية المستهلك خلال الاسبوع الماضي ٧ ضبوط تتعلق بالبيع بسعر زائد للربطة السياحية طالت عدداً من المحال والمخابز”، من دون أن يفصح عن اسماء المحلات أو الأفران التي طالتها هذه المخالفات.



وأضاف زاهر “مهمتنا تنظيم ضبط عندما يكون هناك شكوى خطية أو عندما يتم ضبط المخالف بالجرم المشهود، لذلك ندعو المواطنين إلى الشكوى في حال التعرض للغبن”.



وأوضح زاهر “كل من يقوم بالبيع بسعر زائد عن التسعيرة المحددة ياخذ موجوداً ويحاكم بالسجن لمدة ٦ أشهر وغرامة مالية تصل إلى ٨٠٠ ألف ليرة سورية”.



وختم زاهر “نحن بحاجة إلى تعاون المواطن وتشجيع ثقافة الشكوى كي نستطيع ضبط السوق لأن ضبط مخالفة السعر الزائد صعبة دون تعاون المواطن معنا”.



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