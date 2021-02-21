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القبض على قاتل شوفير التكسي بدير الزور

القبض على قاتل شوفير التكسي بدير الزور

بعد المتابعة والتحري وجمع الأدلة والمعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بدير الزور وبالتنسيق مع فرع الشرطة العسكرية من إلقاء القبض على المدعو (غ . ا) بعد تحديد هويته ومكانه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باستدراج المغدور مع سيارته إلى منطقة المقابر بمدينة دير الزور حيث قام عند وصولهم بإشهار بارودة كانت بحوزته وإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه المغدور ليفارق الحياة على الفور وقام بعدها برمي الجثة من السيارة وأخذ السيارة إلى محافظة اللاذقية وتغيير لون السيارة وحرق كافة الأوراق الثبوتية لها وعند شعوره بالمراقبة من قبل مفرزة التعقيب بفرع الأمن الجنائي قام بأخذ السيارة وركنها في إحدى القرى التابعة لمحافظة اللاذقية حيث تم العثور على السيارة في وقت سابق من قبل قيادة شرطة محافظة اللاذقية تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً لينال جزائه العادل