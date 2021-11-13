الفارس عمرو حمشو أولاً بالفئة العليا في دورة السلام

أحرز الفارس عمرو حمشو لقب بطولة الفئة العليا ضمن المرحلة الثالثة لدورة السلام لقفز الحواجز التي اقامها اتحاد الفروسية في نادي الشهيد باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.



ونال الفارس عمرو حمشو المركز الاول بالفئة العليا لارتفاع 145 سم تلاه الفارس أحمد حمشو وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثالث ثم الفارسان محمد جوبراني وهمام الخولي.



ويعتبر هذا اللقب هو الثاني للفارس عمرو حمشو بدورة السلام حيث توج بلقب بطولة المرحلة الأولى بالفئة العليا ايضا.

وانتهت منافسات الفئة المتوسطة لارتفاع 135 سم بفوز الفارس غالي الزيبق وجاء في المراكز من الثاني وحتى الخامس كل من الفرسان ليث العلي وغالي الزيبق بمشاركته على جواد خر وآية حمشو وجودي نظام.



أما الفئة الصغرى لارتفاع 125 سم فذهبت صدارتها للفارسة آية حمشو التي نالت الوصافة أيضا على جواد آخر وحل غالي الزيبق ثالثا وطلال سليمان رابعا ومحمد جوبراني خامسا.



وكانت منافسات الفئات الثلاث المذكورة اقيمت على شوطين الأول “أصلي” والثاني “جولة تمايز” لكل فئة على حدة ويشترط هذا النظام التحكيمي لتأهل الفرسان إلى جولة التمايز أن ينهوا مسلك الشوط الأول دون أخطاء وضمن الزمن الممنوح.



وفي منافسات الفئات ذات الارتفاع 70 و90 و100 سم فقد انتهت منافساتها بحلول الفرسان حازم المصري والجواد النقري وأسامة السبيعي في المركز الأول بكل فئة منها على التوالي حيث جرت منافسات هذه الفئات بنظام شوط من مرحلتين يجتازهم الفرسان وتحسب النتائج حسب أخطاء المرحلتين وزمن المرحلة الثانية.