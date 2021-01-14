السورية للتجارة: اليوم افتتاح خط إنتاج الزيت النباتي والسمنة

كشف نائب المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة أنه سيتم اليوم الخميس الإعلان عن انطلاق خط لإنتاج الزيت النباتي والسمنة في معمل عشتار في منطقة يعفور في محافظة ريف دمشق وهذا سيؤدي إلى تأمين كميات مناسبة من مادة الزيت للمواطنين.



أن توزيع مادة الزيت النباتي على جميع صالات المؤسسة الموجودة في المحافظات يتم وفق التوريدات ووفق كميات الإنتاج وحسب عدد البطاقات العائلية المسجلة في كل صالة، لافتاً إلى أن عدد البطاقات العائلية المسجلة في جميع المحافظات تبلغ نحو 3 ملايين و600 ألف عائلة، وبأن النسبة الأكبر من البطاقات المسجلة في المحافظات هي محافظة ريف دمشق التي يبلغ عددها نحو 650 ألف بطاقة عائلية، تليها محافظة حلب التي وصل عددها إلى نحو 600 ألف عائلة، في حين يصل أعداد البطاقات المسجلة في دمشق إلى نحو 430 ألف عائلة.



وعن عدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بإرسال رسائل للمواطنين لإعلامهم بتوفر مادة الزيت في الصالات أشار ماشطة إلى أن توزيع مادة الزيت جاء في وقت متأخر كانت الكثير من الأسر حصلت على مخصصاتها من مادتي الرز والسكر.



وختم ماشطة حديثه مطمئناً بأن جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من مادة الزيت وفق الكميات الموردة ووفق كميات الإنتاج.





تشرين