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السودان سيوافق على إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "السلطات السودانية تستعدّ لبدء إجراءات التصديق على اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان".

وأشار لافروف، عقب محادثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، أمس الاثنين، إلى أن هذه العملية "ستتم وفق الإجراءات المعمول بها في البرلمان السوداني".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه أبلغ الوزيرة السودانية، خلال المفاوضات، بأن إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية بدأت في روسيا، مضيفاً "كما تعرفون، فإن البرلمان الروسي في إجازة الآن. لذا، عند الانتهاء منها سيحدد مجلس الدوما الجدول الزمني للنظر في هذه الوثيقة".

وكانت الخارجية الروسية أكّدت، في بيان لها منذ يومين، أن المهدي ستصل إلى روسيا يوم الأحد في زيارة ستستمر حتى الخميس 15 تموز/يوليو.

وذكرت الوزارة أنها تتوقّع من هذا الاجتماع "تبادلاً مفصَّلاً للآراء بخصوص المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعاون المتعدّد المجالات بين روسيا والسودان، والملفات الدولية والإقليمية الملحّة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا". 