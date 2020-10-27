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الزراعي يشحن ألف طن أسمدة لفروعه.. زيدان: الأزمة للزوال خلال 10 أيام

أكد مدير عام المصرف الزراعي، إبراهيم زيدان،  شحن وتوزيع أكثر من ألف طن من الأسمدة اليوم (الاثنين ) إلى فروع المصرف لتوزيعها على الفلاحين.

زيدان بين أنه سيتم شحن ما بين 20-30 شاحنة أسمدة يومياً إلى الفروع حمولة الشاحنة تتجاوز 40 طناً من الأسمدة.

وتوقع انفراج الأزمة خلال 10 أيام لحالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة، موضحاً أن المصرف بدأ يستجر الأسمدة من معمل الأسمدة بحمص بعد التفاهم الحاصل على تجزئة تأهيل المعمل بما يسهم في تأمين المادة وعدم حدوث انقطاع فيها.

وبين أن أزمة الأسمدة وقلة الكميات المتوافرة سببها حالة الحصار على سورية وتطبيقات قانون قيصر الظالمة

 



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