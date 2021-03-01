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الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن "المجموعات المسلحة المنتشرة في إدلب المحتلة وعدد من المناطق بريفها نفذت 24 اعتداءً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية".

ونقلت وكالة "سانا" عن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك قوله، في بيان، أنه "تم رصد 14 اعتداء للمجموعات المسلحة في محافظة إدلب و4 اعتداءات في كل من محافظتي حلب واللاذقية واعتداءين في محافظة حماة".

وتواصل المجموعات المسلحة في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.