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الدفاع الروسية تتحدث عن سير تدريباتها قبالة سواحل سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال التدريبات التي تجريها في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل سوريا تمرينات على الاستطلاع تحت وفوق البحر وصد هجوم جوي من عدو مفترض.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "تم في إطار فعاليات التدريب القتالي التدريب على مناورات تكتيكية خاصة بتنفيذ عمليات استطلاع للأوضاع فوق وتحت البحر".

وذكر البيان أن هذه المناورات شاركت فيها مقاتلات من طرازي "سو-34" و"سو-35"، وطائرة مضادة للسفن من نوع "إل-38"، ومروحية مضادة للسفن من نوع "كا-27".

وأفادت الوزارة بأن "قوات الأسطول نفذت كذلك تدريبا على صد هجوم جوي"، حيث "تم إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الطائرات المسيرة".

وتنفذ روسيا منذ يوم 25 يونيو في مياه البحر الأبيض المتوسط تدريبات عسكرية حيث تجري القوات البحرية والقوات الجوية الفضائية "مهمات تدريبية قتالية لضمان أمن قاعدة حميميم الجوية ومركز طرطوس للإمداد المادي التقني".
المصدر: وكالات روسية