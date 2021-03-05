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الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون خرق اتفاق خفض التصعيد في إدلب

تواصلت التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق والقرى الآمنة بأرياف حماة وحلب واللاذقية والجزء المحرر من ريف إدلب، بحسب وزارة الدفاع الروسية .

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن “التنظيمات الإرهابية في إدلب نفذت 26 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية.”

وأوضحت الوزارة “أنها رصدت 26 خرقاً قامت بها التنظيمات الإرهابية من المناطق التي تنتشر فيها وتوزعت الخروقات بواقع 13 خرقاً في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب”.

وأعلنت الدفاع الروسية الأربعاء رصد 29 اعتداء من الأراضي التي يتنشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” بينها 11 اعتداء في إدلب و13 في اللاذقية و3 في حماة واعتداءان في حلب.