الخطوط الحديدية السورية تستأنف عملها غداً

أعلنت وزارة النقل عن استئناف الخطوط الحديدية السورية تشغيل قطارات نقل الركاب على محاور السكك الحديدية بين طرطوس واللاذقية ، اعتباراً من صباح الغد.



وداخل محافظة حلب وفق المواعيد والأسعار المحددة بالجدول المرفق لكل محور مع تخفيض لشرائح متعددة. وأكدت إدارة الخطوط الحديدية على جميع الركاب الالتزام بالاجراءات الصحية الاحترازية ضد وباء كورونـا وارتداء الكمامات والتقيد بتعليمات وإرشادات طواقم المحطات والقطارات .

كما لفتت الانتباه للسادة المواطنين والسائقين ضرورة الحذر عن عبور السكك الحديدية وعدم المغامرة والتهاون بزمن مرور القطارات على السكك، والالتزام بالممرات النظامية ، والانتباه لتواجد الأطفال أو ركن السيارات أو ترك المواشي قرب حرم السكك الحديدية.