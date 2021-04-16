الخارجية تدين العملية الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها منشأة نطنز الإيرانية

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح اليوم: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها منشأة نطنز الإيرانية.



وأضاف المصدر: كما تدين الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية سافيز قبالة سواحل أريتريا حيث تشير كل الدلالات إلى أن أصابع الكيان الصهيوني تقف خلف هذه الاعتداءات الدنيئة بهدف التشويش والإرباك وعرقلة سير المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الملف النووي.



وتابع المصدر: ترى حكومة الجمهورية العربية السورية أن هذه الاعتداءات ستزيد من قوة موقف إيران العادل ولن تؤثر على القدرات الصناعية الإيرانية كما يظهر هذا العدوان بشكل لا لبس فيه عجز أعداء إيران عن وقف عجلة تطور الصناعات السلمية والقدرات العلمية الأخرى.



وختم المصدر تصريحه بالقول إن الجمهورية العربية السورية تتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة في مواجهة هذه الاعتداءات وتؤكد دعمها الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن مصالحها وتحقيق المزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي.