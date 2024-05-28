قوة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي السورية في القنيطرة

تسللت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من عشرات الجنود مدعومة بدبابتين من نوع ميركافا وجرافتين عسكريتين، إلى داخل الأراضي السورية في القنيطرة، الإثنين، حيث قامت بتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت الشريط الحدودي بمسافة تتجاوز 400 متر، وقامت بتجريف الأشجار والأراضي الزراعية للأهالي دون سابق إنذار، بما في ذلك تجريف إسطبل لتربية الأبقار.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في إطار استكمال مشروع طريق سوفا وبناء شريط حدودي جديد لتعزيز حماية الحدود الرئيسية للجولان المحتل.

وتشهد الحدود السورية قرب الجولان المحتل توترات متزايدة منذ عدة أشهر، خاصة بعد استشهاد قياديين إيرانيين في غارات إسرائيلية على دمشق ومحيطها، وما تبع ذلك من تهديدات إيرانية بالرد.

وسجلت هضبة الجولان خلال الأشهر الماضية عدة حوادث أمنية، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب سورية بالمدفعية، رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجولان المحتل، بالإضافة إلى اعتراض مسيرات تسللت من الأراضي السورية.



وكالات

