الجيش ينتشر في أحياء القامشلي

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا حيز التنفيذ منذ الساعة الـ 7 مساء يوم أمس، بين القبائل العربية وقوات الدفاع الوطني السوري من جهة، وبين مسلحين موالين للجيش الأمريكي من جهة ثانية، وسط انتشار لوحدات الجيش السوري في حي طي بالمدينة.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن "اتفاقاً لوقف إطلاق النار وقع بين قوات الدفاع الوطني وسكان حي طي من طرف، وبين مسلحي ميليشيا الأسايش التابع لتنظيم قسد من طرف آخر، دخل حيز التنفيذ منذ الساعة 7 مساءً بتوقيت دمشق، على أن يستمر حتى الساعة 10 صباحاً من اليوم السبت".



وجاء الاتفاق على وقف النار بعد اجتماع ضم ممثلين من قاعدة حميميم الروسية مع القيادة العسكرية والأمنية السورية في محافظة الحسكة، وممثلين عن مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، في مطار القامشلي مساء الجمعة، على أن يتم عقد اجتماع جديد اليوم السبت.



وانتشرت وحدات من الجيش العربي السوري في الأجزاء الجنوبية من حي طي وتتمركز حالياً في مدرستي عباس علاوي وسليمان العزو وعند دوار المحلق وجسر سكة القطار، في حين مازالت قوات الدفاع الوطني ومقاتلي الحي يتمركزون بمواقعهم في الأجزاء المتبقية من الحي الاستراتيجي.