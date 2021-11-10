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الجيش يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة
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الجيش يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة

أسقطت المضادات الأرضية في الجيش السوري طائرة مسيّرة مصنعة محليا حاولت الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في ريف حماة الشمالي الغربي.


وقال مراسل “سبوتنيك الوكالة في حماة إن “وحدات الرصد والاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري، رصدت طائرة مسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في منطقة سهل الغاب بريف المحافظة، لتيم التعامل معها عبر رشقات من المضادات الأرضية”.

من جهته، أكد مصدر ميداني أن هذه الطائرة مصنعة محليا، مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة تقوم بتزويدها بكاميرات وجهاز اتصالات، لتصوير مواقع الجيش السوري.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد الطائرة بالقرب من منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، قبل التعامل معها بدقة وإسقاطها.

يشار إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة في ريفي إدلب واللاذقية، حاولت لمرات عديدة إطلاق طائرات مسيرة مذخرة باتجاه قاعدة حميميم العسكرية الروسية في ريف اللاذقية، وتم التعامل معها جميعا عبر الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة وإسقاطها أو تفجيرها في السماء بشكل مباشر دون تسجيل أي أضرار.

 

 


سبوتنيك