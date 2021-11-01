الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً باسلحة ومعدات عسكرية لدعم قواعدها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.



وذكرت مصادر محلية أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 40 آلية محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد اللوجستية دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد إلى مدينة القامشلي ومن ثم توجهت إلى قواعدها بريفي الحسكة ودير الزور.



وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا (قسد) والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.